Вратарь «Вегаса» Куик стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, не сыграв в плей-офф

Голкипер «Вегаса» Джонатан Куик стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Сегодня «Голден Найтс» разгромили «Флориду» в пятом матче финала со счётом 9:3 и впервые в истории франшизы стали обладателями Кубка Стэнли.

Предыдущие два трофея Куик завоевал в составе «Лос-Анджелеса» в 2012 и в 2014 годах. Причём в 2012 году вратарь получил приз «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф. Куик также является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи в составе сборной США.

37-летний ветеран был обменян перед дедлайном из «Кингз». За «Вегас» он провёл 10 матчей в регулярном чемпионате и одержал пять побед с процентом отражённых бросков 90,1%. В плей-офф опытный голкипер участия не принимал, находясь в заявке клуба на игры финала как второй вратарь.