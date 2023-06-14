Барбашёв не смог открыть бутылку шампанского в чемпионской раздевалке «Вегаса»

Сегодня «Вегас» стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. Игроки клуба бурно праздновали успех в раздевалке и обливали друг друга шампанским. Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв не смог открыть свою бутылку шампанского, чтобы присоединиться к празднованию.

Для Барбашёва этот Кубок Стэнли стал вторым в карьере. Первый трофей россиянин завоевал в 2019 году в составе «Сент-Луиса». По ходу сезона-2022/2023 перед дедлайном нападающий был обменян в «Вегас». В плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.

Напомним, в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 9:3.