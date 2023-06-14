Назаров — о чемпионе НХЛ: говорят, что деньги любят тишину, но «Вегас» сломал стереотипы

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли. Клуб впервые в своей истории стал чемпионом спустя шесть лет после образования команды.

«Все зачастую говорят, что деньги любят тишину, но на данном этапе «Вегас Голден Найтс» сломал все стереотипы. Лас-Вегас — самый яркий, самый звонкий город в США, который вообще никогда не спит. В котором не 24 часа, а 25 часов в сутки всё гремит. Все, кто был там, меня поймут. Интересно, что «Вегас», существующий всего шесть лет, выиграл Кубок Стэнли и обошёл в этом сезоне все хоккейные города из «Оригинальной шестёрки». Лас-Вегас, повторюсь, сломал все жизненные стереотипы и доказал, что яркость, нестеснительность и раскованность тоже побеждают. За все свои годы существования команда сильно прогрессировала. Даже побоюсь представить, сколько сейчас стоит клуб «Вегас Голден Найтс». Особенно на фоне недавней сделки по продаже «Оттавы», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.