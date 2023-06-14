Третьяк — о Бобровском: победы «Флориды» в прошлых раундах — заслуга Сергея на 70%

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о выступлении вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Кубка Стэнли.

«Если бы не его блистательная игра, вряд ли бы «Флорида» дошла до финала. Конечно, его команда послабее «Вегаса». У соперника сильные нападение и защита, и то, что «Флорида» вообще попала в финал, – дорогого стоит, это большой успех команды. По моему мнению, фаворитами в плей-офф были «Бостон», «Торонто», «Каролина». Но «Флорида» обыграла эти команды, и в тех победах 70% – заслуга Бобровского.

В последних матчах с «Вегасом», конечно, защита просто развалилась, её разрывали после выходов «два в один», с добивания, вопросов к Бобровскому быть не может», — приводит слова Третьяка ТАСС.