Макфи впервые выиграл Кубок Стэнли. Он работает в клубах НХЛ с 1992 года
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Президент «Вегас Голден Найтс» по хоккейным операциям Джордж Макфи впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.
Макфи — первый генеральный менеджер в истории «Голден Найтс», он занимал этот пост с 2016 по 2019 год. В 2018-м «Вегас» играл в финале Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтон Кэпиталз». Затем Макфи занял должность президента по хоккейным операциям, а генменеджером стал Келли Маккриммон.
Ранее Макфи работал в «Ванкувере» (вице-президентом по хоккейным операциям, команда играла в финале Кубка Стэнли в 1994 году), «Вашингтоне» (был генменеджером с 1997 по 2014 год, команда играла в финале Кубка Стэнли в 1998 году) и «Айлендерс» (вице-президентом по хоккейным операциям).
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