Отец Барбашёва рассказал, что хоккеист мог оказаться в «Бостоне» или «Торонто»

Дмитрий Барбашёв, отец нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва, рассказал, что россиянин в прошедшем сезоне мог быть обменян из «Сент-Луиса» в «Бостон» или «Торонто».

«Помимо «Вегаса», были варианты, что его могли обменять в «Бостон» и «Торонто». В то время я думал, что лучшим вариантом для него был «Бостон», потому что он в этом городе несколько лет жил летом, есть много знакомых. Но когда мы сейчас находимся в «Вегасе», то понимаем, как там здорово. Да, здесь нет океана, вокруг пустыня, но зато у всех тут бассейны. Плюс сумасшедшая атмосфера на стадионе.

Зрители очень заряжены во время матчей. И даже если говорить, что это нехоккейный штат, трибуны на матчах забиты полностью, и на улицах около входа люди стоят, смотрят игру. Даже едешь на машине, в номерах у них упомянут «Вегас Голден Найтс».

Играют ли хоккеисты «Вегаса» в казино? Хоккеисты в команде не играют, я точно знаю. Я спрашивал Ивана, играл ли он в рулетку. Он ответил, что не знает, как играть, да и слава богу. Только ради приличия могут заехать», — цитирует отца Барбашёва ТАСС.

Барбашёв был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса» перед дедлайном по ходу прошлого сезона. Россиянин выиграл свой второй Кубок Стэнли. В прошедшем плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.