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Канарейкин: Барбашёв нашёл своё место, где он приносит большую пользу команде

Канарейкин: Барбашёв нашёл своё место, где он приносит большую пользу команде
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Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин оценил вклад нападающего Ивана Барбашёва в завоевание «Вегасом» Кубка Стэнли.

«Ожидали – не ожидали, но человек своей игрой всё показал. Он уже двукратный обладатель Кубка Стэнли. Это о многом говорит. Блестящая карьера.

Мы видим, что в каждом сезоне выстреливают наши ребята. Вспомним прошлогодний «Колорадо» с Валерой Ничушкиным, который стал важной деталью в механизме. Так же и Барбашёв нашёл своё место, где он приносит большую пользу команде. Можно только порадоваться за ребят, что наступил этап расцвета и звёздности в их командах», – цитирует Канарейкина «Газета.ru».

Россиянин выиграл свой второй Кубок Стэнли. В прошедшем плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.

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