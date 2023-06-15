В Лас-Вегасе перекроют центральную улицу для парада чемпионов «Голден Найтс»
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«Вегас Голден Найтс» объявил о том, что 17 июня в Лас-Вегасе пройдёт чемпионский парад после победы в Кубке Стэнли.
Ожидается, что парад пройдёт по Лас-Вегас-Стрип — центральной улице города. Власти планируют перекрыть обе стороны главной улицы города. Завершится парад на площади перед ареной «Голден Найтс».
Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». В этих матчах игроки «Голден Найтс» забросили 26 шайб — лучший результат с 1991 года и четвёртый в истории Национальной хоккейной лиги. «Вегас» завоевал свой первый Кубок Стэнли на шестой год после создания клуба. За это время «Голден Найтс» лишь один раз не попали в плей-офф, выйдя в финал в первый сезон после создания клуба.
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