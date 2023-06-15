Телерейтинги прошедшего финала Кубка Стэнли стали худшими за последние 15 лет в НХЛ

Телерейтинги прошедшего финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» стали худшими за последние 16 лет в НХЛ. Трансляцию решающей пятой игры финала (9:3 в пользу «Вегаса») смотрели 2,72 млн человек, сообщает Sports Media Watch.

Это худший результат для пятого матча финала Кубка Стэнли за 29 лет. В 1994 году игру «Ванкувер» – «Рейнджерс», которая также транслировалась на кабельном телевидении (ESPN), смотрели 2,41 млн зрителей.

В сумме пять игр финальной серии Кубка Стэнли этого сезона смотрели в среднем 2,6 млн зрителей на TNT, что на 2 млн меньше, чем было в прошлогодней серии из шести игр между «Колорадо» и «Тампой» на ABC (4,6 млн). Телерейтинги упали на 43%.

В итоге финал «Вегас» — «Флорида» стал наименее просматриваемым с 2007 года. Напомним, в 2007-м за Кубок Стэнли боролись «Анахайм» и «Оттава», где сильнее оказались хоккеисты «Дакс».