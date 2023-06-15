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Видео, как Барбашёв пытался помочь своей жене удержать Кубок Стэнли над головой

Видео, как Барбашёв пытался помочь своей жене удержать Кубок Стэнли над головой
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, отмечая победу в Кубке Стэнли, пытался помочь своей жене удержать тяжёлый трофей над головой. Видео этого процесса выложила в свою социальную сеть жена хоккеиста.

Жена Барбашёва смогла удержать Кубок Стэнли над головой лишь пару секунд, после чего тяжеленный трофей свалился с рук и его подхватил Иван.

Ранее отец Барбашёва рассказал, что Иван вместо «Вегаса» мог оказаться в «Торонто» или «Бостоне». Такие клубы россиянин рассматривал перед своим обменом из «Сент-Луиса». По словам отца нападающего, один из лидеров «Вегаса» Джек Айкел попросил его, чтобы Барбашёв остался в «Голден Найтс» на следующий сезон.

Барбашёв в составе «Вегаса» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В финале клуб из Лас-Вегаса в пяти матчах обыграл «Флориду».

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