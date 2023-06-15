Владелец «Вегаса»: в этот раз не собираюсь делать прогнозы, но мы ещё не закончили

Владелец «Вегас Голден Найтс» Уильям Фоли признался, что в этот раз не собирается делать прогнозов на будущее команды. В 2017-м, в год основания команды, Фоли заявил, что она должна выиграть Кубок Стэнли через шесть лет. Прогноз сбылся: «Голден Найтс» обыграли «Флориду Пантерз» (4-1) в решающей серии.
«Ну, на этот раз я не собираюсь делать прогноз, но мы еще не закончили. Мы еще не закончили», — приводит слова Фоли пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Отметим, что телерейтинги прошедшего финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» стали худшими за последние 16 лет в НХЛ. Трансляцию решающей пятой игры финала (9:3 в пользу «Вегаса») смотрели 2,72 млн человек. В итоге финал «Вегас» — «Флорида» стал наименее просматриваемым с 2007 года.
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