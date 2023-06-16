Ткачук — о переломе грудины: с кровати мне помог встать брат, а на матч одевали партнёры

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал свою травму, полученную в начале третьей игры финала Кубка Стэнли с «Вегасом». Форвард принял участие в четвёртом матче, но на пятый выйти не смог. Позднее стало известно, что Ткачук получил перелом грудины.

«Рад, что смог попытаться сыграть в четвёртом матче, но понимал, что я не в порядке. У нас в составе было ещё 12 нападающих, которые были лучше меня. Знал, что я не готов, но пытался выложиться полностью. Я могу высоко держать голову, зная, что сделал всё возможное, что было в моих силах.

Следующие несколько дней после третьей игры были довольно тяжёлыми. Почти всё это время я провёл в кровати. Все вокруг оказали мне неоценимую помощь, чтобы я сыграл в четвёртом матче. Мой брат был со мной, ему пришлось помочь мне одеться, чтобы прийти на арену. Я просил парней помочь завязать мне шнурки на коньках и надеть форму, они помогли мне во всём», – цитирует Ткачука пресс-служба лиги.

«Флорида» уступила «Вегасу» в пяти матчах финала Кубка Стэнли. В прошедшем плей-офф Ткачук стал лидером «Пантерз» по очкам, набрав 24 (11+13) результативных балла в 20 матчах.