Щитов: «Сочи» нужно перенять опыт «Вегаса», который за шесть лет стал чемпионом

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил завоевание «Вегасом» Кубка Стэнли на шестой год существования клуба и заявил, что в «Сочи» должны взять на вооружение успех «Голден Найтс».

«Финал не стал для меня разочарованием. Хоккей тем и интересен, что в нём может произойти всё. Можно ставить в начале сезона на одних фаворитов, а по итогу выиграет другая команда. «Флорида» же вышла в плей-офф с восьмого места и дошла до финала. Это тоже довольно-таки круто. Что касается «Вегаса», то команде всего несколько лет. Для менеджеров это отличный пример того, как нужно строить команду, чтобы за небольшой промежуток времени достичь результата.

Было бы неплохо, если бы менеджеры «Вегаса» во всеуслышание поделились тем, как они строили этот коллектив. Клуб существует всего лишь шесть лет, и за это время он один раз вышел в финал Кубка Стэнли и ещё один раз выиграл его. Почему бы не перенести это на хоккейный клуб «Сочи»? Команда ведь тоже существует не так давно, она точно так же создавалась с нуля. Но в финал пока ни разу не вышла. Вот, есть чему учиться. «Вегас» выиграл за шесть лет, это здорово же! Там целый штаб думает над тем, как укрепить команду. Это колоссальная работа тренеров, менеджеров и скаутов. Нужно учиться у них и перенимать этот опыт. Может быть, что-то подобное нам покажет Игорь Ларионов в следующем сезоне?» — цитирует Щитова «РБ Спорт».

«Голден Найтс» в финале уверенно обыграли «Флориду» в пяти матчах и завоевали своё первое чемпионство спустя шесть лет после создания клуба. За это время «Голден Найтс» лишь один раз не попали в плей-офф, выйдя в финал в первый сезон после создания клуба.