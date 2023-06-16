Полиция арестовала мужчину, угрожавшего расстрелять зрителей матча финала Кубка Стэнли

Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который угрожал устроить стрельбу во время пятого матча финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» (9:3), сообщает ESPN.
Мужчина был арестован менее чем за четыре часа до начала игры. В отчёте об аресте описывают его как 33-летнего мужчину с психическими заболеваниями и рядом арестов. Согласно отчёту, в «серии бессвязных текстовых сообщений, телефонных звонков и постов в социальных сетях» подозреваемый угрожал «расстрелять» присутствующих на хоккейном матче.
В 2014 году задержанный уже был арестован по обвинению в домашнем насилии и преследовании. В октябре прошлого года он был задержан по обвинению в уголовном преступлении, связанном с угрозой совершения террористического акта или массового уничтожения.
Напомним, «Вегас» обыграл «Флориду» в пятом матче финала со счётом 9:3 и стал обладателем Кубка Стэнли впервые в истории клуба.
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