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«Торонто» ведёт переговоры о подписании долгосрочного контракта с Мэттьюсом

«Торонто» ведёт переговоры о подписании долгосрочного контракта с Мэттьюсом
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«Торонто» хочет подписать с Остоном Мэттьюсом долгосрочный контракт на восемь лет, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман. Сообщается, что генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг уже встретился с игроком.

25-летний нападающий получит право подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Его действующее соглашение с кэпхитом $ 11,6 млн действует до завершения сезона-2023/2024.

«Я думаю, что «Торонто» постарается подписать его на максимальный срок в восемь лет. Не знаю, какова вероятность такого исхода, но они попытаются это сделать. Я убеждён, что он подпишет контракт с «Лифс», и по-прежнему верю в это. Обе стороны понимают, что с этим решением не стоит затягивать. Клубу нужно принимать ряд решений с прицелом на долгий срок. Все, включая представителей игрока, признают, что он хочет остаться в клубе», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Ранее президент «Торонто» Брэндан Шэнахан сообщал, что клуб планирует переподписать всех своих лидеров.

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