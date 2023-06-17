Впервые за 30 лет в плей-офф НХЛ забивали больше шести голов за игру в двух сезонах подряд

Впервые за 30 лет в плей-офф НХЛ забивали больше шести голов за игру в двух сезонах подряд, сообщает пресс-служба лиги.

Средняя результативность розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 составила 6,29 гола за игру. В 2022 году показатель составлял 6,32, в 2021 году – 5,48. Таким образом, этот показатель превысил отметку в шесть голов за игру в двух сезонах подряд впервые за 30 лет. В прошлый раз такой отрезок продолжался с 1979 по 1993 год.

Отметим, что средняя результативность регулярного чемпионата НХЛ составила 6,36 гола за игру и стала лучшей с сезона-1993/1994.

Напомним, обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории стал «Вегас». В финальной серии «Голден Найтс» обыграли «Флориду» в пяти матчах. Средняя результативность матчей финальной серии составила 7,6 шайбы. Общая разница голов в финале составила 26-12 в пользу «Вегаса».