500 тыс. человек могут посетить чемпионский парад «Вегаса» в честь победы в Кубке Стэнли
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«Вегас» ведёт подготовку к чемпионскому параду в честь победы в Кубке Стэнли — 2023, сообщает Sportsnet. Планируется, что на параде будут присутствовать минимум 500 тыс. человек.
Ожидается, что парад пройдёт по Лас-Вегас-Стрип — центральной улице города. Власти планируют перекрыть обе стороны главной улицы города. Завершится парад на площади перед ареной «Голден Найтс». Автобус с игроками проедет по главной улице около полутора километров. Полиция готовит 100 тыс. сотрудников для обеспечения безопасности торжества.
Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». Клуб впервые в своей истории стал обладателем главного трофея НХЛ.
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