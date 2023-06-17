500 тыс. человек могут посетить чемпионский парад «Вегаса» в честь победы в Кубке Стэнли

«Вегас» ведёт подготовку к чемпионскому параду в честь победы в Кубке Стэнли — 2023, сообщает Sportsnet. Планируется, что на параде будут присутствовать минимум 500 тыс. человек.

Ожидается, что парад пройдёт по Лас-Вегас-Стрип — центральной улице города. Власти планируют перекрыть обе стороны главной улицы города. Завершится парад на площади перед ареной «Голден Найтс». Автобус с игроками проедет по главной улице около полутора километров. Полиция готовит 100 тыс. сотрудников для обеспечения безопасности торжества.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». Клуб впервые в своей истории стал обладателем главного трофея НХЛ.