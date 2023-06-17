Генменеджер «Вегаса»: мы сможем сохранить чемпионское ядро дольше, чем прошлые победители

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон заявил, что планирует надолго сохранить ядро команды, ставшей обладателем Кубка Стэнли.
«Я думаю, что мы сможем сохранить ядро нашей чемпионской команды дольше, чем многие предыдущие победители Кубка Стэнли. Мы довольно хороши с точки зрения игроков, подписанных на следующий сезон. У нас будет кое-какая работа, у нас будет кое-что, что нужно решить, но мы собираемся сохранить действительно важное ядро этой команды.
Мы не играли ва-банк в этом сезоне. Мы идём на драфт НХЛ в качестве чемпиона Кубка Стэнли с выбором в первом раунде. У нас есть пять пиков на этом драфте, и у нас никогда не было меньше шести пиков на драфте», — цитирует Маккриммона пресс-служба НХЛ.
Ранее Маккриммон заявлял, что эта чемпионская команда строилась несколько лет и не случайно стала обладателем главного трофея. «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли на шестой год существования клуба.
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