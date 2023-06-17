Владелец «Вегаса» рассчитывает ещё на два Кубка Стэнли в ближайшие четыре года
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Владелец «Вегаса» Уильям Фоли ожидает, что команда выиграет ещё два Кубка Стэнли в ближайшие четыре года.
«Мы ещё не закончили. В 2019 году Вильям Карлссон подписал контракт на восемь лет, и я сказал ему, что жду три победы в Кубке Стэнли за этот срок. Когда мы праздновали победу на льду, я сказал ему: «Хорошо, один у тебя есть», – цитирует Фоли официальный сайт НХЛ.
Ранее генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон заявлял, что эта чемпионская команда строилась несколько лет и не случайно стала обладателем главного трофея. «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли на шестой год существования клуба.
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