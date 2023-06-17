Журналист Daily Faceoff спрогнозировал зарплаты Орлова, Барбашёва, Тарасенко и Дадонова

Журналист Daily Faceoff Франк Серавалли спрогнозировал зарплаты 50 лучших свободных агентов нынешнего межсезонья НХЛ. Среди них оказалось пять россиян.
Так, по версии Серавалли, 31-летний защитник Дмитрий Орлов может претендовать на пятилетний контракт с кэпхитом $ 6,25 млн. 27-летнему нападающему «Вегас Голден Найтс» Ивану Барбашёву прогнозируют соглашение на четыре сезона и среднегодовой зарплатой $ 4,2 млн. 31-летний форвард Владимир Тарасенко может получить трёхлетний договор с кэпхитом $ 5 млн.
34-летний нападающий Евгений Дадонов претендует лишь на однолетний контракт с зарплатой $ 1,9 млн. 35-летнему голкиперу Семёну Варламову, по прогнозам Серавалли, могут дать соглашение на два года с кэпхитом $ 2,75 млн.
Отметим, что контракт Орлова стал лучшим по среднегодовой зарплате в прогнозах журналиста. Второй по этому показателю 34-летний Патрик Кейн, который заслуживает трёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 5,75 млн.
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