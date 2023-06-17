Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист Daily Faceoff спрогнозировал зарплаты Орлова, Барбашёва, Тарасенко и Дадонова

Журналист Daily Faceoff спрогнозировал зарплаты Орлова, Барбашёва, Тарасенко и Дадонова
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Daily Faceoff Франк Серавалли спрогнозировал зарплаты 50 лучших свободных агентов нынешнего межсезонья НХЛ. Среди них оказалось пять россиян.

Так, по версии Серавалли, 31-летний защитник Дмитрий Орлов может претендовать на пятилетний контракт с кэпхитом $ 6,25 млн. 27-летнему нападающему «Вегас Голден Найтс» Ивану Барбашёву прогнозируют соглашение на четыре сезона и среднегодовой зарплатой $ 4,2 млн. 31-летний форвард Владимир Тарасенко может получить трёхлетний договор с кэпхитом $ 5 млн.

34-летний нападающий Евгений Дадонов претендует лишь на однолетний контракт с зарплатой $ 1,9 млн. 35-летнему голкиперу Семёну Варламову, по прогнозам Серавалли, могут дать соглашение на два года с кэпхитом $ 2,75 млн.

Отметим, что контракт Орлова стал лучшим по среднегодовой зарплате в прогнозах журналиста. Второй по этому показателю 34-летний Патрик Кейн, который заслуживает трёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 5,75 млн.

Материалы по теме
Пятеро россиян попали в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff
The Score подсчитал, какой контракт должен получить защитник «Бостона» Дмитрий Орлов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023