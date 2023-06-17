Вайсфельд — о будущем «Ак Барса»: видимо, так далеко в клубе не загадывают

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мыслями о будущем «Ак Барса». Специалист оценил шансы казанцев на Кубок Гагарина. Кроме того, Вайсфельд прокомментировал продление контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым ещё на год.

«Ак Барс» всегда является одним из фаворитов. Даже не помню, когда он им не считался. Клуб с такими возможностями — ничего удивительного.

У «Ак Барса» очень мощный состав, тут даже спорить глупо. Билялетдинов — тоже сильный специалист. Судя по всему, в Казани сделали ставку на следующий сезон. Почему бы и нет? С таким составом могут побороться за Кубок. Другой вопрос — что будет в будущем? Видимо, так далеко в клубе не загадывают. А может быть, это и не нужно, потому что всё надо здесь и сейчас.

Готов ли Билялетдинов проработать ещё год? Если он согласился, значит, готов», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой «Ак Барс» на данный момент не вписывается в потолок зарплат. В межсезонье казанцы уже подписали нападающих Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова.