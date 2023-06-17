Барбашёв — четвёртый россиянин в истории НХЛ, выигравший Кубок Стэнли в двух разных клубах

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв — четвёртый россиянин в истории Национальной хоккейной лиги, выигравший Кубок Стэнли в двух разных командах.

В сезоне-2018/2019 форвард завоевал трофей в составе «Сент-Луис Блюз». В нынешнем плей-офф Барбашёв стал чемпионом НХЛ с «Вегасом».

Первым российским хоккеистом, завоевавшим Кубки Стэнли с двумя разными командами, стал защитник Сергей Зубов. В сезоне-1993/1994 он выиграл это трофей с «Нью-Йорк Рейнджерс», а через пять лет — с «Даллас Старз». Вместе с Зубовым в составе «рейнджеров» свой первый Кубок Стэнли взял нападающий Сергей Немчинов. Через шесть лет, в 2000-м, он выиграл второй плей-офф в карьере — уже за «Нью-Джерси Дэвилз».

Успеха с «дьяволами» добился и российский защитник Олег Твердовский, однако он взял трофей в 2003 году. В сезоне-2005/2006 россиянин выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».