Опубликовано видео с чемпионского парада «Вегаса». На него пришли сотни тысяч людей

Игроки, тренерский штаб и другой персонал «Вегас Голден Найтс» принимают участие в чемпионском параде по случаю победы в Кубке Стэнли. На праздничном событии собрались сотни тысяч людей, сообщалось, что их число может достигать 500 тысяч.

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Ранее сообщалось, что парад пройдёт по Лас-Вегас-Стрип — центральной улице города. Власти планируют перекрыть обе стороны главной улицы города. Завершится парад на площади перед ареной «Голден Найтс». Автобус с игроками проедет по главной улице около полутора километров. Полиция готовит 100 тысяч сотрудников для обеспечения безопасности торжества.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». Клуб впервые в своей истории стал обладателем главного трофея НХЛ.