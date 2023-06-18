В небе над Лас-Вегасом создали Кубок Стэнли из дронов
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В эти минуты в Лас-Вегасе проходит чемпионский парад «Вегас Голден Найтс» по случаю первой победы команды в Кубке Стэнли. Организаторы мероприятия создали в небе очертания Кубка Стэнли при помощи дронов.
Ранее сообщалось, что парад пройдёт по Лас-Вегас-Стрип — центральной улице города. Власти планируют перекрыть обе стороны главной улицы города. Завершится парад на площади перед ареной «Голден Найтс». Автобус с игроками проедет по главной улице около полутора километров. Полиция готовит 100 тысяч сотрудников для обеспечения безопасности торжества.
Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». Клуб впервые в своей истории стал обладателем главного трофея НХЛ.
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