Дементьев: человек, который написал, что Бобровский сыграл плохо, не смотрел матчи

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев не согласился с обзором сайта The Hockey Writers, в котором вратарь «Флориды» Сергей Бобровский попал в список разочарований финала Кубка Стэнли с «Вегасом».
«Обвинить вратаря во всех бедах – это самое простое. Складывается впечатление, что человек, который написал, что Бобровский сыграл плохо, не смотрел матчи. В составе «Флориды» было ещё двадцать полевых игроков, которые должны были выполнять свои задачи – правильно обороняться, помогать вратарю, грамотно играть на пятаке, а нападающие – забивать больше.
Считаю крайне несправедливым обвинять любого вратаря в поражении. Выигрывает и проигрывает команда, и кто-то делает больший вклад, а кто-то – меньший. В гостях «Флорида» пропустила пять, семь, девять шайб, и разве претензии могут быть только к вратарю? Вопросы должны быть ко всей команде, включая тренера», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Бобровский в пяти встречах финала показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6.
- 18 июня 2023
-
16:50
-
16:25
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
10:20
-
10:09
-
09:50
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
00:00
- 17 июня 2023
-
23:41
-
23:25
-
23:06
-
22:43
-
22:27
-
21:56
-
21:35
-
21:17
-
20:58
-
20:37
-
20:19
-
19:57
-
19:38