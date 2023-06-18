Дементьев: человек, который написал, что Бобровский сыграл плохо, не смотрел матчи

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев не согласился с обзором сайта The Hockey Writers, в котором вратарь «Флориды» Сергей Бобровский попал в список разочарований финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Обвинить вратаря во всех бедах – это самое простое. Складывается впечатление, что человек, который написал, что Бобровский сыграл плохо, не смотрел матчи. В составе «Флориды» было ещё двадцать полевых игроков, которые должны были выполнять свои задачи – правильно обороняться, помогать вратарю, грамотно играть на пятаке, а нападающие – забивать больше.

Считаю крайне несправедливым обвинять любого вратаря в поражении. Выигрывает и проигрывает команда, и кто-то делает больший вклад, а кто-то – меньший. В гостях «Флорида» пропустила пять, семь, девять шайб, и разве претензии могут быть только к вратарю? Вопросы должны быть ко всей команде, включая тренера», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Бобровский в пяти встречах финала показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6.