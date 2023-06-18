«Дурь пишут». Кожевников — о Бобровском в списке разочарований финала Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил обзор сайта The Hockey Writers, в котором вратарь «Флориды» Сергей Бобровский попал в список разочарований финала Кубка Стэнли с «Вегасом».
«У каждого своё мнение. У нас и Губерниев что-то пишет — тоже специалист в хоккее. Что об этом говорить? Слов нет! Дурь пишут, не хочется на них время тратить. Кому-то нравится, кому-то — нет. И что? Это правительственное постановление?» — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.
В пяти встречах финала Бобровский показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6. «Флорида» уступила «Вегасу» в пяти матчах финала Кубка Стэнли.
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