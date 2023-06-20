37-летний Куик не собирается завершать карьеру

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Джонатан Куик, чей контракт с командой подходит к концу, признался, что не собирается завершать карьеру. 37-летний американец выйдет на рынок свободных агентов.
«Я хочу продолжить играть», — приводит слова Куика sportsnet.ca.
Отметим, что Куик стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Предыдущие два трофея Куик завоевал в составе «Лос-Анджелеса» в 2012 и в 2014 годах. Причём в 2012 году вратарь получил приз «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф. Куик также является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи в составе сборной США.
37-летний ветеран был обменян перед дедлайном из «Кингз». За «Вегас» он провёл 10 матчей в регулярном чемпионате и одержал пять побед с процентом отражённых бросков 90,1%. В плей-офф опытный голкипер участия не принимал, находясь в заявке клуба на игры финала как второй вратарь.
- 20 июня 2023
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