Агент 37-летнего Куика: «Вегасу» нравится, что Джонатан делал для них на льду и вне его

Джордж Базос, агент вратаря «Вегас Голден Найтс» Джонатана Куика и голкипера «Оттавы Сенаторз» Кэма Тальбо, рассказал о будущем хоккеистов.
«Оба парня с нетерпением ждут 1 июля. Я ещё не говорил с «Вегасом» о Куике, но скоро это сделаю. Я знаю, им нравится то, что он сделал для них как на льду, так и помогая их неопытным вратарям ориентироваться в плей-офф и так далее.
Тальбо не вернётся в «Оттаву», он должен рассмотреть несколько хороших вариантов в качестве свободного агента», — приводит слова Базоса The Athletic.
Отметим, что Куик стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Предыдущие два трофея Куик завоевал в составе «Лос-Анджелеса» в 2012 и в 2014 годах. При этом в 2012 году вратарь получил приз «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф.
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