Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Детройте» ответили на вопрос, будут ли рассматривать выбор россиян на драфте НХЛ — 2023

В «Детройте» ответили на вопрос, будут ли рассматривать выбор россиян на драфте НХЛ — 2023
Комментарии

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман ответил на вопрос, будет ли рассматривать выбор российских игроков на драфте 2023 года.

«Мы просто наблюдаем. Если нам нравится игрок и он отвечает нашим желаниям, независимо от страны, в которой он живёт, мы выберем его», — приводит слова Айзермана журналист Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». На драфте будет сразу ряд российских хоккеистов. Как отмечают специалисты, наиболее высокие шансы уйти в первом раунде из россиян у нападающего Матвея Мичкова, форварда Даниила Бута и защитника Дмитрия Симашева.

Материалы по теме
Скаут НХЛ: ситуация с Мичковым взрывоопасная. Вы видели, что случилось с Федотовым
Мичков стал лучшим в топ-10 правых нападающих драфта-2023 по версии The Hockey Writers
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023