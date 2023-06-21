В «Детройте» ответили на вопрос, будут ли рассматривать выбор россиян на драфте НХЛ — 2023

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман ответил на вопрос, будет ли рассматривать выбор российских игроков на драфте 2023 года.

«Мы просто наблюдаем. Если нам нравится игрок и он отвечает нашим желаниям, независимо от страны, в которой он живёт, мы выберем его», — приводит слова Айзермана журналист Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». На драфте будет сразу ряд российских хоккеистов. Как отмечают специалисты, наиболее высокие шансы уйти в первом раунде из россиян у нападающего Матвея Мичкова, форварда Даниила Бута и защитника Дмитрия Симашева.