Игрок «Спартака» Порядин поделился ожиданиями от работы с главным тренером сборной России

Нападающий «Спартака» Павел Порядин поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером москвичей Алексеем Жамновым. Специалист прежде возглавлял сборную России. Кроме того, Порядин рассказал, как проводит лето.

«Ожидания исключительно положительные: у нас сформирован очень хороший тренерский штаб — будет интересно впитать что-то новое. Тем более тренеры с опытом игры в НХЛ. Думаю, получится пообщаться на разные темы, причём не только хоккейные. В общем будет интересно!

Как проводишь лето? После майского турне со сборной России U25 сразу же улетел с супругой и моим другом Сашей Брынцевым во Францию. Люблю активный отдых, так что побывали во Флоренции, Тоскане, Париже, заезжали в Монако, но на Формулу-1 не попали», — приводит слова Порядина хоккейное агентство «Winners».

Напомним, в начале мая «Спартак» и «Нефтехимик» произвели обмен, по итогам которого форвард стал игроком красно-белых. В нижнекамскую команду отправились защитник Артём Сериков, нападающий Дмитрий Злодеев, а также денежная компенсация.