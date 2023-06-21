Вышински: Тарасенко остаётся одним из самых непоколебимых игроков НХЛ на льду

Журналист ESPN Грег Вышински прокомментировал ситуацию российского нападающего Владимира Тарасенко. 31-летний форвард выйдет на рынок свободных агентов в нынешнее межсезонье. Кэпхит Тарасенко составлял $ 7,5 млн.

«Тарасенко – ещё один великолепный бомбардир, доступный этим летом. Он отлично убегает в отрывы и остаётся одним из самых непоколебимых игроков НХЛ на льду — Тарасенко отказался от прозвища «Танк» в начале своей карьеры, но это было уместным сравнением с его физическими размерами. Тот, кто подпишет его, должен будет заглянуть под капот и выяснить, что пошло не так в прошлом сезоне, когда его общее количество голов упало до 18 после того, как он забросил 34 шайбы за «Сент-Луис» в предыдущем сезоне.

Но командам, ищущим голеадоров — «Нью-Йорк Айлендерс» был бы подходящим вариантом, — было бы разумно взглянуть на Владди», — говорится в сообщении.