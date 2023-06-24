Ротенберг: результаты двух Олимпиад показывают, что мы движемся в правильном направлении

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Международным олимпийским днём и заявил, что отечественный хоккей движется в правильном направлении.
«Ещё ребёнком я по-особому относился к Олимпийским играм. Это всегда большой праздник, когда герои разных видов спорта собираются в одном месте и соревнуются между собой. Я рос на победах наших хоккеистов в Калгари-1988 и Альбервиле-1992.
В 2018 году мне посчастливилось самому оказаться в этой невероятной атмосфере. Игры в Пхёнчхане – память на всю жизнь. Мы прожили эти две недели на одном дыхании – шли от игры к игре, поддерживали друг друга и коллег из других видов спорта, держались все вместе и в итоге выиграли золото для России! Впервые за 26 лет!
В Пекине-2022 наша сборная снова дошла до финала. Золотая и серебряная медали на двух Олимпиадах – отличный результат для нашего хоккея. Это показывает, что мы движемся в верном направлении», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
На Олимпиаде 2018 года в финале сборная России в драматичном матче вырвала победу в овертайме у сборной Германии. На ОИ-2022 в Пекина российская сборная уступила финнам в решающем матче турнира и завоевала серебро.
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