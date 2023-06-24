«Спорт в США и Канаде погряз в политике». Назаров — о невыборе россиян в Зал славы НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о том, что ни один из россиян в этом году не был принят в Зал славы хоккея. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

«Удивительно, что в Зал хоккейной славы НХЛ в этом году не выбрали ни одного отечественного хоккеиста, хотя в расширенном списке были не только более молодые Сергей Гончар и Александр Могильный, но и мэтры советского и всего мирового хоккея – Борис Михайлов и Александр Мальцев. Увы, Зал славы НХЛ, весь спорт в США и Канаде давно погрязли в политике. Только так можно объяснить столь странный итоговый выбор, с которым, мягко говоря, можно поспорить.

Но ничего страшного не случилось, мы переживём этот момент, станем ещё сильнее, а своих мастеров будем максимально прославлять у себя на родине. Сейчас главное – любить наш спорт, нашу великую страну Россию и поддерживать президента», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.