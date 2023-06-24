Генменеджер «Сент-Луиса» — о возможном выборе Мичкова: я бы не боялся драфтовать русских

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал возможный выбор российского нападающего Матвея Мичкова на драфте-2023. У «блюзменов», ранее выбиравших Владимира Тарасенко, Ивана Барбашёва, Павла Бучневича и Алексея Торопченко, десятый драфт-пик.
«Мы не боялись делать этого в прошлом. Очевидно, политический климат сейчас немного другой, но я бы не боялся драфтовать русских.
У Мичкова долгосрочный контракт, который, я полагаю, он будет соблюдать. Предполагаю, что его заставят отнестись к этому с уважением. В целом я думаю, что другие хоккеисты на драфте настолько далеки от готовности играть в НХЛ, что ожидание в течение трёх лет не будет отличаться от ожидания другого игрока.
Мы давно не наблюдали за ним в реальной жизни. Это касается и просмотров матчей вживую, и встреч, возможностей поговорить с людьми вокруг него. Все эти возможности были закрыты. Мы очень полагаемся на нашего скаута из этого района. Просмотр вживую важен, но с Мичковым не было никакой возможности пообщаться во время игр на турнирах. Его сборная не участвовала ни в Кубке Глинки, ни в МЧМ, ни в Subway Series», — приводит слова Армстронга The Athletic.
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