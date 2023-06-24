Жена Овечкина выложила семейное фото с мужем и детьми с отдыха

Анастасия Шубская, жена российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в своих социальных сетях выложила фотографию с семейного отдыха.

На фото Шубская стоит с Овечкиным и с сыновьями — Сергеем и Ильёй.

Фото: Социальные сети Анастасии Шубской

Напомним, семья Овечкиных после завершения сезона Национальной хоккейной лиги успела побывать в Москве. Кроме того, они посетили финал футбольной Лиги чемпионов, который прошёл в Стамбуле (Турция) и в котором встретились английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» показал четвёртый результат по количеству очков в регулярном чемпионате сезона-2022/223 среди российских игроков. Александр Овечкин сыграл в 73 матчах за «Кэпс», набрав в них 75 (42+33) очков.