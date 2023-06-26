Кожевников: Гашек, видимо, решил удариться в политику после того, как его не взяли в ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал желание бывшего вратаря «Спартака», ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминика Гашека выступить в Европарламенте с предложением исключить россиян из соревнований.

«У Доминика Гашека серьёзные проблемы с головой. Видимо, решил удариться в политику после того, как его не взяли в Международную федерацию хоккея. После таких заявлений его можно назвать только маленьким фашистиком, у которого прогрессирует старческий маразм. Как-то его зацепила Россия, поэтому он решил присоединиться к русофобам», — заявил Кожевников в интервью RT.

Напомним, Гашек неоднократно выступал за отстранение российских спортсменов от международных соревнований, критикуя ATP, WTA и НХЛ за предоставление возможности россиянам выступать.