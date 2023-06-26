Журналист Потвин — о Мичкове в «Монреале»: фанатская база клуба разделилась

Журналист Блен Потвин в статье на сайте The Hockey Writers оценил вероятный выбор Матвея Мичкова на драфте НХЛ — 2023 клубом «Монреаль Канадиенс».

«Среди болельщиков «Канадиенс» нет недостатка в спорах, сосредоточенных вокруг Матвея Мичкова. Обсуждают, выберут ли они его или должен ли клуб вообще выбирать его. За месяцы, предшествовавшие драфту, фанатская база резко разделилась, и не было недостатка в анализе того, что за игрок Мичков, что он за человек и многого другого. Можно привести длинный список причин в пользу или против выбора молодого россиянина. Самый большой аргумент против — это риск, связанный с выбором игрока при таком количестве неизвестных.

Другое дело, что у «Монреаля» уже есть игрок такого типа в системе. Низкорослый вингер, у которого предполагались проблемы с катанием, отсутствием игры в обороне, но у которого есть способность забивать. Коула Кофилда можно использовать в качестве примера того, как ставка на такого игрока окупается, но каковы шансы, что она окупится снова? «Канадиенс» не могут позволить себе упустить игрока уровня франшизы, вот почему они будут очень детализированы в своей оценке молодого россиянина, если выберут его», — сказано в статье.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».