«Эдмонтон» в аду потолка зарплат». The Athletic — о будущем Клима Костина в «Ойлерз»

Журналист The Athletic Даниэль Ньюджент-Боуман поделился мнением о будущем российского нападающего Клима Костина в «Эдмонтон Ойлерз». У форварда подходит к концу контракт с «нефтяниками».

«Сохранять ли Клима Костина? Генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд сказал, что сделает квалификационное предложение Костину, который станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Ходят слухи, что «Ойлерз» хотят, чтобы он остался, и что он счастлив в «Эдмонтоне», так что он, вероятно, останется, но это не гарантия. Костин должен получить приличную прибавку к его минимальной зарплате в лиге, а «Эдмонтон» в аду потолка зарплат. Идеальный вариант игры для «Ойлерз» — найти компромисс в виде двухлетнего контракта, чтобы вписаться в потолок зарплат и избежать арбитража. Но им, возможно, придётся обменять Костина, если он и его агенты будут жёстко торговаться или если из КХЛ позвонят с выгодным предложением», — приводит слова Ньюджент-Боумана The Athletic.