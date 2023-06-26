Журналист из США назвал троих россиян в числе 10 лучших левых крайних нападающих НХЛ

Журналист Дрю Ливингстоун на своей странице в «Твиттере» составил рейтинг из 10 лучших левых крайних нападающих в Национальной хоккейной лиге на данный момент.
В топ попали сразу три российских форварда. Вторым стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Четвёртым Ливингстоун назвал вингера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лишь шестым.
Топ-10:
1. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз»;
2. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
3. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз»;
4. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
5. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз»;
6. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
7. Джонни Годро, «Коламбус Блю Джекетс»;
8. Кевин Фиала, «Лос-Анджелерс Кингз»;
9. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс»;
10. Йеспер Братт, «Нью-Джерси Дэвилз».
- 26 июня 2023
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