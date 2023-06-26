Журналист из США назвал троих россиян в числе 10 лучших левых крайних нападающих НХЛ

Журналист Дрю Ливингстоун на своей странице в «Твиттере» составил рейтинг из 10 лучших левых крайних нападающих в Национальной хоккейной лиге на данный момент.

В топ попали сразу три российских форварда. Вторым стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Четвёртым Ливингстоун назвал вингера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лишь шестым.

Топ-10:

1. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз»;

2. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;

3. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз»;

4. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

5. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз»;

6. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;

7. Джонни Годро, «Коламбус Блю Джекетс»;

8. Кевин Фиала, «Лос-Анджелерс Кингз»;

9. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс»;

10. Йеспер Братт, «Нью-Джерси Дэвилз».