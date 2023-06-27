Михаил Сергачёв набрал всего четыре очка в голосовании за лучшего защитника сезона НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заработал всего четыре очка в голосовании за лучшего защитника сезона в Национальной хоккейной лиге.
За Сергачёва отдали всего два голоса. Один раз его поставили на четвёртое место и один раз на пятое. Лучшим же стал Эрик Карлссон из «Сан-Хосе Шаркс». Он набрал 1585 очков, получив 123 первых места. Карлссон опередил Адама Фокса («Рейнджерс»,1125 баллов) и Кэйла Макара («Колорадо», 553 балла).
Для Карлссона это третий «Норрис Трофи» в карьере: он уже получал награду в 2012 и 2015 годах. Напомним, ранее инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что «Сан-Хосе» попробует обменять Карлссона.
Ранее Национальная хоккейная лига назвала имя лучшего тренера регулярного сезона. Им стал наставник «Бостона» Джим Монтгомери.
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