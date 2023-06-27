Трое российских игроков попали в топ-20 в голосовании за «Харт Трофи»

Трое российских хоккеистов попали в топ-20 голосования за «Харт Трофи» — приз, вручаемый лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ, сообщает инсайдер ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».

Лучшим среди россиян стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, занявший девятое место. Вратарь получил 127 баллов (четыре вторых места, 10 — третьих, 11 — четвёртых и 16 — пятых). Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал 12-м, набрав 21 очко (одно третье место, по четыре — четвёртых и пятых мест). 17-е место занял форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший пять баллов (одно третье место).

Напомним, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, выигравший награду, набрал 1951 балл. Канадский капитан «нефтяников» получил 195 первых мест из 196 возможных. Примечательно, что единственный человек, не поставивший Макдэвида на первое место, дал ему лишь пятую строчку.