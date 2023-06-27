Инсайдер ESPN назвал клуб, который задрафтует Матвея Мичкова

Журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински поделился мнением о том, под каким номером и в какой клуб уйдёт российский нападающий Матвей Мичков на драфте НХЛ — 2023.

«Коннор Бедард — самый талантливый игрок нападения на драфте НХЛ 2023 года. Он перспективный игрок, способный изменить франшизу, его присутствие на драфте побуждало команды слив… то есть очевидно, что никто в НХЛ никогда не станет создавать максимально неконкурентоспособный состав в надежде получить лучшие шансы в лотерее. Какая диковинная концепция! В любом случае, поздравляю «Чикаго» с выигрышем в драфтовой лотерее.

Адам Фантилли считается целью номер два для «Анахайм Дакс», поскольку игрок года в стране, играющий за Мичиганский университет, — громадный центрфорвард, вокруг которого можно построить команду. Кроме того, он может играть в следующем сезоне вместо того, чтобы ждать как минимум до 2026 года. А это проблема Матвея Мичкова.

Эксперты по драфту НХЛ пускают слюни на перспективы 18-летнего россиянина. Он динамичный вингер, который может стать вторым лучшим талантом на драфте. Просто у него осталось три года по контракту КХЛ со СКА. Драфтовать его значит ожидать его.

А «утки» могут подождать. Тревору Зеграсу 22 года, Мэйсону Мактавишу — 20, а Джейми Драйсдейлe — 21. Это не говоря уже о таких игроках, как защитник Олен Зеллвегер и центрфорвард Натан Гоше. Генменеджер Пэт Вербик мог бы сыграть в долгую, если бы захотел. Эта роскошь в сочетании с некоторой глубиной в центре уже может означать, что «утки» выберут Мичкова вторым номером.

Если это произойдёт, «Коламбус Блю Джекетс» набросится на Адама Фантилли, как на последнюю закуску на свадьбе. Генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен искал центрфорварда уровня франшизы на протяжении всего своего пребывания в этой должности. Выборы либо не проявили себя как таковые (Райан Джохансен), либо были на этом уровне только мгновение (Мэтт Дюшейн), либо действительно хотели сыграть за «Монреаль» (Пьер-Люк Дюбуа). Фантилли — игрок, которого он ждал.

Без Мичкова «Сан-Хосе Шаркс», скорее всего, выберут Лео Карлссона, крупного будущего центрового, под номером четыре. Это означает, что у Коула Кофилда будет американский приятель в «Монреале», поскольку центр драфта «Канадиенс» задрафтуют центрфорварда Уилла Смита (другого Уилла Смита) под номером пять», — приводит слова Вышински ESPN.