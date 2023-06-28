Генменеджер «Торонто»: уверен, что продлим контракты с Мэттьюсом и Нюландером

Новый генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг выразил уверенность, что клуб продлит контракты с нападающими Остоном Мэттьюсом и Вильямом Нюландером. У обоих хоккеистов осталось по одному году до истечения нынешних соглашений, а после они получат статус неограниченно свободных агентов.
В прошлом Треливинг имел не самый удачный опыт работы со звёздными игроками, соглашения которых подходили к концу. Когда он был генменеджером «Калгари» в 2022 году, Джонни Годро ушёл в качестве свободного агента в «Коламбус Блю Джекетс», а Мэттью Ткачук пришлось обменять во «Флориду Пантерз», когда он дал понять, что не будет продлевать соглашение с «Флэймз».
«Я уверен, что мы подпишем обоих игроков, пока не будет доказано обратное. Думаю, что мы все учимся на собственном опыте. Ты становишься мудрее, и может быть избежишь некоторых ям, в которые наступал раньше», — приводит ESPN слова Треливинга.
По словам генменджера, «мир не остановится» до 1 июля, если Мэттьюс и Нюландер не продлят контракт к этому моменту. После этой даты они получат защиту от обмена в течение последнего года действия соглашений.
По нынешним контрактам 25-летний Мэттьюс получает в среднем $11 640 250 в год, а 27-летний Нюландер — $6 962 366.
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