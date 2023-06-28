Генменеджер «Виннипега»: мы не ограничимся обменом Дюбуа и ищем различные варианты

Генменеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф заявил, что канадский клуб не ограничится обменом Пьер-Люка Дюбуа в «Лос-Анджелес». «Джетс» получили в сделке нападающих Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Расмуса Купари и выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2024.
«Сейчас мы находимся в поиске различных вариантов обменов. Скорее всего, обмен Дюбуа не будет единственным.
Мы очень рады, что получили нескольких перспективных игроков. Молодые ребята только начинают прогрессировать, а опыт Иафалло поможет нашей команде. Он тот тип игрока, который играет самоотверженно. Выбор во втором раунде поможет нам в будущем. Наша цель – пройти в плей-офф как можно дальше и в итоге победить», – цитирует генменеджера пресс-служба лиги.
Ранее сообщалось, что клуб готов обменять других своих лидеров — вратаря Коннора Хеллебайка, форвардов Марка Шайфли и Блейка Уилера.
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