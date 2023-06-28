Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли может стать бэкапом Игоря Шестёркина в «Рейнджерс»

Североамериканский журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере» сообщил о том, что трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Куик может стать бэкапом Игоря Шестёркина в «Нью-Йорк Рейнджерс». Более конкретные действия станут возможны после 1 июля 2023 года, когда у Куика закончится контракт с «Вегасом».

37-летний Куик дважды выигрывал Кубок Стэнли в 2012 и 2014 году в составе «Лос-Анджелес Кингз». В 2023 году в составе «Вегас Голден Найтс» голкипер завоевал свой третий Кубок в карьере.

27-летний российский голкипер в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл за «Рейнджерс» 58 матчей, в которых одержал 37 побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. Шестёркин — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина.