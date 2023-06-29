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Виталий Давыдов: в «Авангарде» Якупов просто потерялся, стал игроком эпизода

Виталий Давыдов: в «Авангарде» Якупов просто потерялся, стал игроком эпизода
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Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил уход Наиля Якупова из «Авангарда».

«На днях от Якупова отказался «Авангард», хотя летом эта команда потеряла похожих нападающих — Ткачёва, Толчинского и Грицюка. Тем не менее даже в этой ситуации дефицита за Якупова Омск не стал держаться. Показатель!

В Омске Якупов просто потерялся, стал игроком эпизода. И в первую очередь это психология — такие авансы были выданы, в том числе драфтом. Вынести такой груз ожиданий — непросто. Нужны бойцовские качества, характер, умение каждый день всё начинать с нуля», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

29-летний форвард в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл 16 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков. В плей-офф на счету Якупова 14 игр и 3 (1+2) результативных балла.

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