Виталий Давыдов: в «Авангарде» Якупов просто потерялся, стал игроком эпизода

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил уход Наиля Якупова из «Авангарда».
«На днях от Якупова отказался «Авангард», хотя летом эта команда потеряла похожих нападающих — Ткачёва, Толчинского и Грицюка. Тем не менее даже в этой ситуации дефицита за Якупова Омск не стал держаться. Показатель!
В Омске Якупов просто потерялся, стал игроком эпизода. И в первую очередь это психология — такие авансы были выданы, в том числе драфтом. Вынести такой груз ожиданий — непросто. Нужны бойцовские качества, характер, умение каждый день всё начинать с нуля», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.
29-летний форвард в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл 16 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков. В плей-офф на счету Якупова 14 игр и 3 (1+2) результативных балла.
- 29 июня 2023
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