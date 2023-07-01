«Аризона» сделала квалификационное предложение вратарю Просветову
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Российский вратарь Иван Просветов получил квалификационное предложение от «Аризоны», сообщает пресс-служба клуба. Голкипер на данный момент находится в статусе ограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне «регулярки» НХЛ 24-летний вратарь провел за «Койотс» семь матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 88% и коэффициенте надёжности 3,98.
Всего в НХЛ Просветов провёл 13 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 87,1% и коэффициенте надёжности 4,07.
Напомним, на прошедшем драфте НХЛ «Аризона» выбрала двух российских хоккеистов ярославского «Локомотива» — защитника Дмитрия Симашева и нападающего Даниила Бута.
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