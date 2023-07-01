Агент Костина рассказал о реакции Клима на обмен из «Эдмонтона» в «Детройт»

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы российского форварда Клима Костина, высказался о новом контракте своего клиента. Нападающий заключил соглашение с «Детройт Ред Уингз» на два года. Кроме того, Черных рассказал о реакции Костина на обмен из «Эдмонтон Ойлерз» в стан «красных крыльев». 24-летний форвард мог стать ограниченно свободным агентом.
«У Клима есть желание играть в НХЛ, столько лет он стремился играть в этой лиге. Он очень рад, что его обменяли в «Детройт» и что он подписал с клубом двухлетний контракт. Клим надеется оправдать доверие и стать одним из лидеров команды.
Самого Костина удивило то, что «Эдмонтон» обменял его в «Детройт»? Ничего удивительного в этом обмене нет. Когда хоккеист договаривается с клубом, у него есть определённые финансовые запросы. Если там не могут их удовлетворить и под потолком зарплат нет лишних денег, то игрока проще обменять. Так делается и в североамериканских, и в российских клубах. «Эдмонтон» не мог дать Климу тот контракт, который он хотел», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
- 1 июля 2023
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