«Каролина» подписала одного из лучших нападающих «Торонто» Бантинга на $ 13,5 млн

«Каролина Харрикейнз» подписала контракт с 27-летним нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Майклом Бантингом, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что с форвардом заключено соглашение на три года и общую сумму $ 13,5 млн. В среднем за сезон канадский нападающий будет получать $ 4,5 млн.

Напомним, Бантинг выступал за «кленовых листьев» с 2021 года. В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 82 встречах, в которых забросил 23 шайбы и отдал 26 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 49 очков при общем показателе полезности «+21». Карьеру в Национальной хоккейной лиге Бантинг начинал в «Аризоне Койотс», в которой канадец выступал с 2018 по 2021 год.