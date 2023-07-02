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«Питтсбург» подписал лидера обороны «Нью-Джерси» на шесть лет и $ 27 млн

«Питтсбург» подписал лидера обороны «Нью-Джерси» на шесть лет и $ 27 млн
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«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт с 28-летним лидером обороны «Нью-Джерси Дэвилз» Райаном Грейвзом, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что с защитником заключено шестилетнее соглашение на общую сумму $ 27 млн. В среднем за сезон Грейвз будет получать $ 4,5 млн.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 78 встречах, в которых забросил восемь шайб и отдал 18 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 26 очков при общем показателе полезности «+34», 28 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:57. Кроме того, Грейвз стал лидером «Дэвилз» по количеству блоков (152) и седьмым по силовым приёмам (83). В 10 встречах плей-офф на счету хоккеиста 1 (0+1) балл.

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